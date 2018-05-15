6 yaşındaki Yemen'i, 13 bin liralık borç için kaçırmışlar

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİNATEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 20 gün önce kaçırılan Yemen Kasım (6), dün polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili, aynı aileden 3 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Yemen\'in ise ailesinin iddia ettiği gibi 10 bin liralık fidye için değil, 13 bin lira borçlu olduğu için kaçırıldığı öğrenildi.

Suriye\'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep\'e gelip Düztepe Mahallesi\'ne yerleşen Ahmet Kasım, geçen 24 Nisan günü oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Gazikent Mahallesi\'ndeki toptancılar sitesine gitti. Engelli olduğu için tekerlekli sandalyeyle hareket eden Ahmed Kasım\'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan oğlu Yemen Kasım bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan baba Ahmed Kasım polise başvurdu.

Çocuk tüm aramalara rağmen bulunamazken, geçen çarşamba günü Ahmed Kasım’ın cep telefonuna Yemen’in elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını gönderen bir kişi, para istedi.

BORÇ İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Yaşananların ardından harekete geçen polis, Ahmet Kasım ve akrabalarının ifadesine yeniden başvurdu. Baba Kasım, oğlunun, 13 bin lira borçlu olduğu akrabaları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Polis, Gazikent Mahallesi\'nde belirlediği adrese operasyon düzenleyerek, Yemen Kasım\'ı kaçıran anne C.H., oğlu A.R. ve kızı S.H.\'yi gözaltına aldı. Yemen Kazım ise kurtarılarak ailesine teslim edildi.

20 GÜN SONRA GELEN MUTLULUK

20 gün sonra oğluna kavuşan Ahmed Kasım mutlu olduğunu söyleyerek, polislere teşekkür etti. Kasım, \"Oğlum dün bulundu. Polisler getirip bize teslim etti. Oğluma sağlıklı şekilde kavuştuğum için mutluyum. Türk Devletine ve bize yardım eden herkese teşekkür ederim\" dedi. Oğluna sarılarak gözyaşı döken anne Gane Kasım ise \"Oğlum evimize geldiği için çok mutluyum. Geldiğinde çok korkmuştu. Doktorlar baktı, sağlığı iyi artık yanımızda inşallah daha iyi olacak. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz\" diye konuştu.

\'ANNEMİ BABAMI ÖZLEDİM\'

Kaçırıldığında çok korktuğunu anlatan Yemen Kasım ise \"Beni kaçırdıklarında çok korktum. Beni alıp arabayla götürdüler. Annemi, babamı özledim. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim\" dedi.

Borç verdikleri 13 bin lirayı alamadıkları ailenin çocuğunu kaçırdığını itiraf eden anne C.H., oğlu A.R. ve kızı S.H. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



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