6 yaşındaki skolyoz hastası Cihan, ameliyat olamazsa felç kalacak

Adana'da Süphan ve Remziye Taş çiftinin 6 yaşındaki oğlu Cihan Taş, skolyoz (omurga eğriliği) hastalığıyla mücadele ediyor. Oğlunun, her biri 260 bin lira olan 5 ameliyatı olmaması halinde felç kalacağını söyleyen baba Süphan Taş, "Oğlum gözümün önünde eriyor" dedi.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuklu Süphan-Remziye Taş çiftinin en küçük çocukları Cihan Taş, skolyoz hastası olarak dünyaya geldi. Çift, oğullarını Ankara’ya götürerek çok sayıda doktorla görüştü. Adana'daki bir özel bir hastanede 4 kez ameliyat olan Cihan'ın sağlık durumu buna rağmen daha da kötüye gitti. Oğlunun çektiği acılara derman olamadığı için kendisini çaresiz hissettiğini söyleyen inşaat işçisi baba Taş, son olarak İstanbul’da bir hastanenin kendilerine ameliyat için olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Ameliyatların her biri 260 bin lira

Doktorun Cihan’ı iyileştirebileceğini söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşadığını ancak ameliyat için istenen ücretin hayallerini yıktığını dile getiren Süphan Taş, "Bu hastanenin ekibi çocuğumu iyileştirebilir. Fakat ameliyatların her birinin maliyeti 260 bin liradan başlıyor. Cihan’ın iyileşmesi için 17 yaşına kadar 5 kez ameliyat olması gerekiyor. Ben inşaat işçisiyim. Bu parayı karşılayacak durumum yok. Ne yapacağımı bilmiyorum? Çocuğum gözlerimin önünde eriyor. Ameliyat olmazsa felç kalacak. Bize yardım etsinler, sesimizi duysunlar” diye konuştu.

"Destek bekliyoruz"

Cihan’ın iyileşmesi için her gün dua ettiğini belirten anne Remziye Taş ise oğlunun gece uyumakta zorlandığını ve acılar çektiğini söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, hayırsever iş insanlarından, sanatçılardan ve halkımızdan destek bekliyoruz" diyen anne Taş, "Oğlumun sağlıklı bir şekilde büyümesi ve yaşıtları gibi hareketli yaşamasını istiyorum. Özellikle dışarı çıktığımızda acıyan gözlerin ona bakması beni yaralıyor” ifadelerini kullandı.