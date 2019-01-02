"6 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı"

Mardin Artuklu'da, ilaç tedavisi gördüğü belirtilen bir kadının, 6 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Bir süredir depresyon tedavis gördüğü belirtilen 26 yaşındaki Filiz Z., 6 yaşındaki çocuğu İbrahim'i bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Filiz Z., yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Bugün öğleden sonra Mardin Artuklu'nun Savurkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evden gelen sesler üzerine komşuları, kapı zilini çaldı. Açan olmayınca polise haber verdi.
Eve giren polis küçük İbrahim ile annesini kanlar içerisinde, hareketsiz yatarken buldu. Eve çağırılan sağlık görevlileri, İbrahim'in aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Bileklerini kestiği iddia edilen Filiz Z. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Filiz Z.'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. (DHA)