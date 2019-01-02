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6 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

Nezir GÜNEŞ/ARTUKLU (Mardin), (DHA) - MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen 26 yaşındaki Filiz Z

02 Ocak 2019 20:12

Nezir GÜNEŞ/ARTUKLU (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in merkez Artuklu ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen 26 yaşındaki Filiz Z., oğlu 6 yaşındaki İbrahim\'i bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Filiz Z., yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay, bugün öğleden sonra Artuklu\'nun Savurkapı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü iddia edilen Filiz Z., oğlu İbrahim\'i bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da aynı bıçakla bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu.  Evden gelen sesler üzerine komşuları, kapı zilini çaldı. Açan olmayınca da polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde küçük İbrahim ile annesini kanlar içerisinde, hareketsiz yatarken buldu. Eve çağırılan sağlık görevlileri, İbrahim\'in aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Bileklerini kesen Filiz Z. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Filiz Z.\'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi ise annesinin tedavi altında tutulduğu hastanenin morguna konuldu.

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