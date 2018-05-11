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BBC Türkçe

6 yaşındaki kız çocuğu polisi aradı: Annemi dövüyor

İtalya'da annesinin partneri tarafından dövüldüğünü gören 6 yaşındaki bir kız çocuğu polisi arayarak yardım istedi. Çocuğun telefonu üzerine olaya müdahale eden Sicilya polisi komşuların şiddeti seyretmekle yetindiğini söylüyor.

11 Mayıs 2018 16:12

İtalya'da annesinin partneri tarafından dövüldüğünü gören 6 yaşındaki bir kız çocuğu polisi arayarak yardım istedi.

Sicilya'nın Messina kentinde önceki sabaha karşı annesinin dövüldüğüne tanık olan çocuğun gözyaşları içinde "Yetişin annemi dövüyor" diye 'Polis İmdat' telefonunu araması üzerine polis müdahale etti.

İtalyan haber ajansları polisin 33 yaşındaki kadını bir avluda yaralı bir halde ve kanlar içinde bulduğunu bildirirken, İtalyan basınında olayı müdahale etmeden izleyen komşuları eleştiren yorumlar yer aldı.

Kadının 44 yaşındaki sevgilisinin olaydan sonra birlikte yaşadıkları evden, babası olduğu üç yaşındaki çocuğu da alarak kaçtığı anlaşılıyor.

Ancak daha sonra polis adamın bulunduğunu ve "aile üyelerine darp, yaralama ve kötü muamele" suçlamalarıyla gözaltına aldığını duyurdu.

Olaya tanık olup polise telefon eden babası farklı 6 yaşındaki kız çocuğu ise annesinin yanında ağlarken bulundu.

Kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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