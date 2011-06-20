-6 YAŞINDAKİ DİLA'NIN İNANILMAZ YETENEĞİ ANTALYA (A.A) - 20.06.2011 - Türkiye 2. Abaküs Mental Aritmetik Oyunları, 280 öğrencinin katılımı ile Antalya'da gerçekleştirildi. Oyunlarda, sahneye çıkan 6 yaşındaki Dila Arslan'ın, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okurken, aynı zamanda zihninden çok sayılı rakamlarla toplama işlemini yapması, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı. Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye 2. Abaküs Mental Aritmetik Oyunları'na 5-12 yaş grubu 280 öğrenci katıldı. Oyunlara katılan öğrencilerin kalem, kağıt ve hesap makinesi olmadan çok sayılı işlemleri zihinden çözmesi büyük ilgiyle izlendi. Yarışmada dereceye giremeyen bazı öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan öğrencileri aileleri teselli etti. Yarışmalarda en büyük ilgiyi, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da ezbere okuyan 6 yaşındaki Dila Arslan çekti. Seyirciler, İstiklal Marşı'nı okurken aynı zamanda çok sayılı rakamlarla toplama işlemini, kağıt ve kalem kullanmadan zihninden yapan Dila Arslan'ı büyük şaşkınlıkla izledi. Dila seyircilerden, sergilediği becerisiyle büyük alkış aldı. Yarışmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Menar Mental Aritmetik Merkezi Kurucusu Halit Şen, Mersin'de üç yıl önce kurulan merkezin, şu anda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 90 şubesinin bulunduğunu söyledi. Şen, çocuklara verdikleri eğitimlerle zeka, bellek, dikkat ve odaklanma becerilerini güçlendirdiklerini ve aynı zamanda her türlü sayısal işlemi büyük bir hızla zihinden yapabilme becerisini kazandırdıklarını anlattı. Menar'da eğitim gören çocukların sayılarla arkadaş olduğunu ve işlemlerde hesap makinelerinin bile kendilerine yetişemediğini vurgulayan Şen, ''Türkiye'de matematik bir çok öğrenci için adeta bir kabus haline geldi. Menar'da eğitim alan öğrenciler matematikle oyun oynar gibi oynuyor. Küçük yaşlardan itibaren matematik korkusunu ortadan kaldırıyorlar'' diye konuştu.