6 yaşındaki çocuk okula gidebilir mi?

Soru: Merhabalar. Çocuğun altı yaşında okula gitmesinin varsa avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilir miyim? Teşekkürler.



Gönderen: Duygu K.



Cevap



Sayın Duygu Hanım,



Türkiye'de 72 ayı dolduran çocuklar ilkokula başlayabiliyor. Eğer bundan daha öncesi düşünülüyorsa, çocuğun gelişimini değerlendirmek ve okullardan izin almak gerekiyor. Zamanında okula başlatmak her zaman önerilmektedir.



Gelişimsel olarak, okul çağına gelmiş çocuklardan sosyal açıdan yaşıtlarıyla ilişkiye girebilmesini, grup içi aktivitelerine katılabilmesini, kısacası sosyal ortamlarda rahat davranabilmesini bekleriz. Beklenilen bu sosyal-duygusal olgunluk 6-7 yaş civarında gerçekleşen bir durumdur. Ancak her çocuğun gelişiminin birbirinden farklı olduğunu hatırlatmamızda yarar var. Burada vermiş olduğumuz bilgilerin geneli yansıttığını ve kişiye özel durumların farklılıklar gösterdiğinin altını çizmek isteriz.



Bir diğer konu da çocuğunuz okula başlamadan önce bir takım akademik becerileri alabilecek alt yapıyı oluşturmuş olması gerekmektedir. Akademik bilgiyi öğrenmeye hazır hale gelmek okula başlama yaşını belirleyen diğer bir önemli unsurdur. Bu konuda çocuğunuzun sizin dışınızda gözlemleyebilen birinden bilgi alabilir, sosyal ve akademik yönden çocuğunuzun gelişimini değerlendirmesini için bir çocuk gelişim uzmanından yardım almayı düşünebilirsiniz. Ayrıca sitemizde yer alan Anne-Babalar İçin-Gelişimin Temel Taşları bölümünden çocuğunuzun yaş grubuna ait gelişim özellikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



Bütün bunları göz önünde bulundurarak çocuğunuzun okula başlama yaşını siz belirleyebilirsiniz. Unutmayın ki sosyal, duygusal ve akademik açıdan okul ortamına girmeye hazır olmayan bir çocuk kendini başarısız ve güvensiz hissedebilir, okula gitmeyi tamamen reddedebilir. Okula başlama yaşını belirlerken çocuğunuzun takvimsel yaşı dışında gelişimsel yaşını da dikkate almanızı öneririz. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, sosyal ve duygusal açıdan yaşıtlarının üzerinde gelişim gösteren çocuklar, okula erken yaşta başlama durumlarında bile okula uyum konusunda ciddi bir problemle karşılaşmamaktadırlar.



Çocuğunuzla mutlu bir öğrenim yaşamı dileriz...



AÇEV

