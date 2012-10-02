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Yaşam

6 yaşındaki çocuk öğretmenini dövdü!

ABD'nn New York kentinde bir okulda öğretmenlik yapan John Webster 6 yaşındaki öğrencisi kendisine attığı tekmeler sonucu ayak bileğinde zedelenmeye neden olduğunu söyledi

02 Ekim 2012 16:23

ABD’de bir okulda spor öğretmeni olan John Webster 6 yaşındaki öğrencisinin kendisine saldırdığını ve attığı tekmeler sonucu yaralandığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Webster çocuğun “melek yüzlü şeytan” olduğunu söyledi.

ABD’nn New York kentinde bir okulda öğretmenlik yapan John Webster 6 yaşındaki öğrencisi Rodrigo Carpio’nun kendisine attığı tekmeler sonucu ayak bileğinde zedelenmeye neden olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Çocuğun ailesi 100 kilogram ağırlığındaki Webster'ın küçük bir çocuktan dayak yemesinin komik bir iddia olduğunu düşünüyor.

 

'Küçük düşürüldüm, üzgünüm'

 

New York Post gazetesinin haberine göre çocukları kantine götürmek isterken Carpio’nun saldırısına uğrayan Webster zedelenen ayak bileği ve incinen dizi için bir süredir fizik tedavi görüyor.

Gazeteye konuşan Webster konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Onu bileklerinden tutunca bana vurmaya başladı.

Webster 1. sınıf öğrencisine kendisine saldırdığı iddiasıyla dava açtı

O melek yüzlü bir şeytan. Bir bakıyorsunuz çok iyi davranıyor aradan birkaç dakika geçiyor hayatınızı kabusa çeviriyor.”

Carpio’nun okul müdürüne de saldırdığını belirten Webster “küçük düşürüldüğü” için çok üzgün olduğunu söyledi.

 

'Komik bir iddia'

 

Webster’ın avukatının “Küçük terör” olarak bahsettiği Carpio’nun babası Jorge Carpio kendilerine açılan davayı “komik” olarak nitelendirdi.

Baba Carpio şöyle konuştu: "Benim küçük oğlum bir yetişkine nasıl bu kadar büyük bir zarar verebilir?"

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