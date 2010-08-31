6 yaşındaki çocuk ailesini yanmaktan kurtardı

T24- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangını fark eden 6 yaşındaki çocuk ailesini uyandırarak, yanan evden çıkmalarını sağladı.



Edinilen bilgiye göre, Taşburun köyünde yaşayan Meryem (28) ve Hüseyin Nalçacıoğlu (35) çifti ve çocukları Mert (6), Damla (8) ve İlayda'nın (4) yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Duman kokusu alarak uyanan Mert, yatak odasında uyuyan anne ve babasını uyandırdı.



Evin alevler içinde kaldığını gören baba Hüseyin Nalçacıoğlu, yatak odasının pencere camını kırarak eşi ve oğlu Mert'i dışarı çıkardı.



Yangın çıkan ev itfaiye ekipleri ve köylülerin söndürme çabalarına rağmen kullanılamaz hale geldi.



Meryem Nalçacıoğlu, oğlunun kendilerini uyandırmasıyla yangından kurtulduklarını söyleyerek, "Yangın sırasında ben ve eşim uyuyorduk. Dumanı görüp odamıza gelen oğlum bizi uyandırdı. Kalktığımızda alevler tüm evi sarmıştı. Odanın camını kırarak kendimizi dışarı atmayı başardık" dedi.



