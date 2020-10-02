6 yaşındaki çocuğun eline silah verip, ateş ettirdi: Abi korkuyorum ama neyse...

İstanbul Sultangazi'de bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S.K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Abi korkuyorum ama neyse"

Görüntülerde, küçük çocuğun "Abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.