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Yaşam

6 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı yakalandı

1995'te 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı yakalandı.

19 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da 1995 yılında 6 yaşındaki çocuğa tecavüz ederek öldürdüğü gerekçesiyle mahkeme tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, İzmir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan S.M'nin (28), İzmir'de bulunduğunu tespit ederek arama çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 1,5 ay sürdürdükleri çalışmanın ardından S.M'nin Karşıyaka ilçesinde kaldığını ve sıkça bir internet kafeye gittiğini tespit etti.

Önlem alan polis, kafeye gelerek "chat" yapan S.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan S.M'nin 10 Mayıs 1995'te İstanbul Paşabahçe Karagöz Sırtı Aydın Sokak'ta, 6 yaşındaki S.M'ye tecavüz edip, boğarak öldürdüğü iddiasıyla, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.
 
(AA)

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