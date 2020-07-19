6 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan röntgen teknikerine 22 yıl hapis

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, İstanbul Esenler'de V.Y., 31 Temmuz 2018'de 6 yaşında olan kızı H.Y.'yi boğazındaki iltihaptan dolayı özel bir hastaneye götürdü.

Doktor küçük kızın boğazının röntgeninin çekilmesini isteyince babası H.Y.’yi radyoloji bölümüne götürdü.

Burada röntgen teknikeri A.C.Ö. iddiaya göre kapıyı kilitleyerek küçük kızdan gözlerini kapatmasını istedi ve istismarda bulundu. H.Y., 'Baba' diyerek çığlık attı. Çığlığı duyan baba, kapıya vurmaya başladı. Kapı açılınca odadan çıkan H.Y. gözyaşlarına boğularak babasına sarıldı.

H.Y. babasına içerde yaşadıklarını anlatınca, V.Y. teknikere saldırdı. A.C.Ö. de gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

İfadesinde yanlış anlaşıldığını söyleyen A.C.Ö. "Sürekli dudaklarını içe doğru büküyordu. Bu da film çekimini engelliyordu. Elimle dudaklarına dokunup düzeltmeye çalıştığım sırada çığlık attı. Gözü kapalı olduğu için yanlış anlamış olabilir” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen A.C.Ö. bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Dün görülen duruşmaya sanık A.C.Ö. de katıldı. c

Ceza eylemin sağlık hizmeti veren sanık tarafından gerçekleştirildiği için 27 yıl hapse yükseltildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim sebebi kabul edilerek 22 yıl 6 ay hapis cezasına indirildi. A.C.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.