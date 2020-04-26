6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan M.E. (52) tutuklandı.

Olay, 21 Nisan günü Doğubayazıt ilçe merkezinde meydana geldi. Bir aile, evlerinin dış cephe sıvası için, inşaat işleri ile uğraşan M.E.'yi çağırdı. Çalışmanın ikinci gününde M.E., evin tuvaletini kullanmak için aileden izin istedi. İçeriye giren M.E., 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Eve giren anne, kızının ağladığını görünce ne olduğunu sordu. Çocuğun konuşmasını engellemek için M.E., inşaat demir korkuluğundan düştüğünü söyledi. Çocuğun yaşananları anlatması sonrası M.E. koşarak evden kaçtı. Aile, M.E.'den şikâyetçi oldu. Polis, M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.