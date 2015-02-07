6 yaşındaki Aston Villa taraftarından Mourinho'ya mektup: Bizim takımın başına geç ve gelirken Costa'yı da getir!

Aston Villa taraftarı olan 6 yaşındaki Jude Branson, Chelsea’nin antrenörü Jose Mourinho'ya takımlarının zor durumda olduğunu yardıma ihtiyaçları olduğunu ve takımın başına geçerken futbolcu Diego Costa'yı da yanında getirmesini isteyen bir mektup yazdı.

Son 8 maçta galibiyeti bulunmayan ve 10 saat 12 dakikadır gol kaydedemeyen Aston Villa taraftarı Jude Branson'un mektubu şöyle:

"Sayın Mr.Mourinho, Adım Jude Branson 6 yaşındayım ve Aston Villa taraftarıyım. Siz benim en beğendiğim hocasınız. Rica etsem Aston Villa'yı çalıştırır mısınız ve gelirken Costa'yı da beraberinizde getirir misiniz? Çok zor durumdayız. Yardıma ihtiyacımız var.

Teşekkürler Jude Branson"

Jude Branson'un babası Phil ise oğlunun kızgınlığını şöyle açıkladı:

"En son Liverpool maçına götürdüm. Maçtan sonra kendi kendine konuşmaya başladı. 'Neden maç kazanamıyoruz? Neden gol atamıyoruz?' diyerek kızgınlığını belli etmeye başladı. Onun hayatında Aston Villa 'nın çok büyük yeri var. Ona göre yanlış yapmaya hakları yok.

En sonunda yeni hoca gerekiyor dedi. 'Kimi getirirsin sen olsan?' dedim. Hiç düşünmeden 'Mourinho' dedi. Eve gidince Mourinho'dan Aston villa hocası olmasını isteyen bir mektup yazacağını ve Costa'yı da beraberinde getirmesini rica edeceğini söyledi.

Hala Mourinho'nun takımın başına geçeceğini ümit ediyor."

Mourinho, Aston Villa'ya karşı deplasmanda hiç galibiyet alamadı. Villa Park'ta oynanan karşılaşmalarda 2007 de 2-0, 2014 te ise 1-0 yenildi.