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6 yaşındaki Abdullah, yaşama tutunamadı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir hafta önce evlerinin önünde oynarken gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Abdullah Beytar, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı

10 Eylül 2017 16:45

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir hafta önce evlerinin önünde oynarken gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Abdullah Beytar, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı.
Olay, İzmit\'e bağlı Gökçeören Mahallesi\'nde meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde çalışan  Hayati ve eşi Nuray Beytar çiftinin 6 çocuğundan Abdullah\'a bir hafta önce evlerinin önünde oyun oynarken yoldan geçen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Abdullah Beytar, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradan İstanbul\'da bir hastaneye sevk edilen Abdullah Beytar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Beytar\'ın cenazesi Sadıklar Köy Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gökçeören\'de toprağa verilecek.

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