6 yaşında müdür oldu

Tren Müzesi'nin oyuncak trenlerinden sorumlu şef olan altı yaşındaki Sam, yüzlerce başvuru arasından sıyrılmayı başardı.



İngiltere’de trenleri çok seven altı yaşında bir çocuk, Ulusal Tren Müzesi’nde çalışmak için iş başvurusunda bulundu. Sam Pointon adlı çocuk, müzeye bir mektup yazıp trenleri çok sevdiğini, aynı anda iki treni birden kullanabileceğini, müzenin yöneticisi olmak istediğini, henüz altı yaşında olduğunu ancak bu işi başarabileceğine inandığını söyledi. Mektubu okuyan müze yöneticisi, küçük Sam’in trenleri çok sevdiğini anlayıp onu müzenin oyuncak trenlerinden sorumlu şef yaptı. Sam’in mektubu, yüzlerce başvuru arasından samimi olduğu için sıyrılmış.



Müzeye kabul edildiğini öğrenen Sam mutluluğunu şu sözlerle anlatıyor: “İşe kabul edildiğimi öğrendiğimde çok heyecanlandım, çünkü trenleri çok seviyorum ve müzeyi üç kez gezdim. Trenlerin hareket edişlerine bayılıyorum. En sevdiğim trense Fransa’ya giderken bindiğimiz Eurostar, çünkü en hızlısı o...” Sam’in babası Robin Pointon oğluyla çok gurur duyduklarını söylerken müzenin eski müdürlerinden Andrew Scott, “Sam’in başvuru mektubunu okumak çok güzeldi. Trenleri tutkuyla seven böyle küçük çocukları görmek her zaman harika olmuştur” diye konuşuyor.