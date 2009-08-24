6 yaşında müdür oldu

Tren Müzesi'nin oyuncak trenlerinden sorumlu şef olan altı yaşındaki Sam, yüzlerce başvuru arasından sıyrılmayı başardı.
İngiltere’de trenleri çok seven altı yaşında bir çocuk, Ulusal
Tren Müzesi’nde çalışmak için iş başvurusunda bulundu. Sam Pointon adlı
çocuk, müzeye bir mektup yazıp trenleri çok sevdiğini, aynı anda iki
treni birden kullanabileceğini, müzenin yöneticisi olmak istediğini,
henüz altı yaşında olduğunu ancak bu işi başarabileceğine inandığını
söyledi. Mektubu okuyan müze yöneticisi, küçük Sam’in trenleri çok
sevdiğini anlayıp onu müzenin oyuncak trenlerinden sorumlu şef yaptı.
Sam’in mektubu, yüzlerce başvuru arasından samimi olduğu için
sıyrılmış.
Müzeye kabul edildiğini öğrenen Sam mutluluğunu şu sözlerle anlatıyor:
“İşe kabul edildiğimi öğrendiğimde çok heyecanlandım, çünkü trenleri
çok seviyorum ve müzeyi üç kez gezdim. Trenlerin hareket edişlerine
bayılıyorum. En sevdiğim trense Fransa’ya giderken bindiğimiz Eurostar,
çünkü en hızlısı o...” Sam’in babası Robin Pointon oğluyla çok gurur
duyduklarını söylerken müzenin eski müdürlerinden Andrew Scott, “Sam’in
başvuru mektubunu okumak çok güzeldi. Trenleri tutkuyla seven böyle
küçük çocukları görmek her zaman harika olmuştur” diye konuşuyor.