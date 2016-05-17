6 yaşında kendi markasını kurdu, 9 yaşında milyoner oldu

ABD'de 6 yaşındayken kendi markasını kuran 9 yaşındaki 'modacı' Isabella Barett milyoner oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Barett'in annesi Susanna, kızının küçük yaşlardan beri takı ve kıyafetlerini kendisinin tasarladığını söyledi. 9 yaşında iki şirket sahibi olan Barett, New York Moda Haftası'nda düzenlenen defilelere özel tasarım kıyafetleriyle katılıyor.

'Toodlers and Tiaras isimli programla büyük ün kazanan Isabella Barett'in 2013'teki servetinin 1 milyon doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.