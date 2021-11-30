6. yargı paketi düzenlemesinde hâkim ve savcı yardımcılığı’ sistemi getirilecek, zorunlu müdafi ücretleri artırılacak

AKP hukukçuları ile Adalet Bakanlığının hazırlıklarını sürdürdüğü 6’ncı Yargı Paketi’nin ocak ayının ikinci yarısından sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor. 6. yargı paketi düzenlemesinde hâkim ve savcı yardımcılığı’ sistemi getirilecek, zorunlu müdafi ücretlerini artırılacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, pakette yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

Mesleğe yeni başlayan avukatlara düşük faizli kredi imkânı getiriliyor. Ayrıca avukatların ödedikleri vergilerde indirime gidiliyor. CMK ve bazı hizmetlerde avukatların ödediği vergi oranlarını azaltacak. Bu kapsamda ilk adım geçen hafta atıldı ve bazı avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. AKP kaynakları, mesleğe yeni adım atan avukatların gelir vergisi oranlarında da kademelendirmeye gidilebileceğini belirterek “Mesleğe yeni başlayan genç avukatlarla ilgili bir vergi teşviki düşünülüyor. Kademeli bir vergi oranı olacak. Yani ödedikleri vergi örneğin, ilk 5 yıl için daha düşük, 5-10 yıl arasında avukatlık mesleğini yapanlar biraz daha fazla olacak” bilgisini verdi.

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek



Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak ‘aslı gibidir’ şeklinde tasdik ettikleri belgeler, adli ve idare mercilerde geçerli olacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik belli suçlar için verilebilen kısıtlama kararına üst süre sınırı getirilecek. Avukatların Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilecek.

Avukatlara ödenen zorunlu müdafi ücretlerini artırılacak

Avukatlara ödenen zorunlu müdafi ücretlerini artırılacak. Ayrıca kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yapılacak.

Sanığın duruşma esnasında avukatın hukuki yardımından daha etkili yararlanması amacıyla duruşma salonu oturma düzeninde değişiklik yapılacak. Asliye ceza mahkemelerindeki gibi, ağır ceza mahkemelerinde de sanık ile avukat yan yana durabilecek. AKP kaynakları “Mevcut durumda avukat uzakta durduğu için, zaman zaman sorulan sorulara sanığa uzaktan ‘Şunu söyle bunu söyle’ diye seslenmek zorunda kalıyor. Bu telkin ve yönlendirme olarak da algılanıyor. Mahkeme salonlarında sanık ile avukatın arasındaki mesafenin kısaltılması düşünülüyor. Duruşma salonunda ortada sanık bir parmaklığın ardında duruyor. Avukatla mesafesi var. Duruşma salonlarında bu oturma düzeninde değişiklik yapılacak” diye konuştu.

‘Hâkim ve savcı yardımcılığı’ sistemi getirilecek

Yargı Paketi kapsamında, hâkim ve savcıların mesleğe hazırlık döneminin daha etkin hâle getirilmesi ve mesleki tecrübenin artırılması için ‘hâkim ve savcı yardımcılığı’ sistemi getirilecek.

Kamu çalışanlarının, mesleklerini icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilmelerine imkân sağlanacak.