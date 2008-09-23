6. uzay turisti Ekim'de yörüngede

Çin uzaya 3. kez gidiyor

Uzaya gidecek dünyanın "altıncı turisti", Moskova'daki eğitim yerinde gelecek ay yapılacak sefer için hazırlıklarını sürdürüyor.Amerikan Associated Press ajansına göre, ekimde dünyanın 6. uzay turisti, aynı zamanda dünyanın ilk Amerikalı astronotunun oğlu amatör uzay adamı olacak Richard Garriott (47), Rusya'nın başketine 32 kilometre uzaklıktaki "Yıldız Kent" kozmonot eğitim merkezinde çalıştırılıyor.Bilgisayar oyunları uzmanı Richard Garriott, Yer yörüngesinde 400 kilometre irtifada yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonuna Rus Soyuz füzesiyle gidecek.Richard Garriot'un 77 yaşındaki babası Owen Garriott, 1973'te Yer yörüngesinde çalışan uzay laboratuvarı Skylab'de görevliydi. Baba Garriott, ekimde Rus Uzay Kurumunun Kazakistan'da kurulu tarihi üssü Baykonur'da oğlunu ziyaret edecek.Richard Garriott'un iki tecrübeli pilot eşliğinde yer çekimsiz ortamda yolculuğu 10 gün sürecek.Rusya Federal Uzay Kurumu ve Amerikan Space Adventures firmasının anlaşmasıyla Garriott, bu yolculuk için ilk beş turistten 10 milyon dolar fazla, 30 milyon dolar ödedi. Garriott'un uzayda yapacağı bir yürüyüş için de 15 milyon dolar ödeme yaptığı 8 ay önce açıklanmıştı.ABD'de ilk "oğul astronot" olarak meslek dışından "uzay turisti" olacak Garriott, Rusya'daki "baba-oğul astronot" geleneğine katılan ilk Amerikalı olacak.Uzayda insan yapımı ilk uydu olan insansız Sputnik'in (Yol Arkadaşı) 51 yıl önce Ekim 1957'de; yörüngedeki ilk insan Yuri Gagarin'in (1934-1968) bulunduğu Vostok (Doğu) kapsülünün de 1961 Nisanında uzaya hareke ettiği Kazakistan'daki tarihi SSCB üssü Baykonur, "uzay turistleri" devrini de başlatan yer oldu ve bu işi halen sürdüren yegane üs.Baykonur'dan Soyuz (Birlik) roketleriyle yörüngeye "turist" taşıma işi ilk kez 2001'de Californialı Amerikalı iş adamı Dennis Tito ile başladı. İkinci turist Güney Afrikalı iş adamı Mark Shuttleworth idi. Üçüncü turist Amerikalı iş adamı Gregory Olsen, dördüncü uzay turisti İran asıllı Amerikamlı iş adamı Anuşeh Ensari, beşincisi Microsoft yazılım uzmanı Macar asıllı Amerikalı Charles Simonyi oldu. Kazakistan'dan yörüngeye fırlatılan ilk beş "milyoner iş adamı turist", tahminen 20-25 milyon doları Rusya Uzay Kurumuna ödedi.