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Yaşam

6 üniversiteye rektör atandı ANKARA (A.A)

06 Aralık 2011 20:53

-6 üniversiteye rektör atandı ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6 üniversiteye rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından rektör atamalarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün atama yaptığı üniversite ve rektörler şöyle: ''Bilecik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Azmi Özcan, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ethem Tolga, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Tuncer, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakkı Gökbel, yeni kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Ersoy.''

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