-6 üniversiteye rektör atanacak ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - YÖK Genel Kurul toplantısında, 6 devlet üniversitesinin rektörlüğü için Cumhurbaşkanlığına sunulacak 3'er adayın ismi belirlendi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, YÖK Genel Kurulunun dün ve bugün toplandığı anımsatılarak, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, 6 devlet üniversitesinde yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından, YÖK Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak 3'er adayın isminin belirlendiği kaydedildi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığına sunulacak isimler şöyle: ''Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 1. Prof. Dr. Enver Alper Güvel, 2. Prof. Dr. Adem Ersoy, 3. Prof. Dr. Fatih Köksal. Bilecik Üniversitesi: 1. Prof. Dr. Azmi Özcan, 2. Prof. Dr. Ömer Torlak, 3. Prof. Dr. Enis Şahin. Galatasaray Üniversitesi: 1. Prof. Dr. Ethem Tolga, 2. Prof. Dr. İdil Kaya, 3. Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu. Hacettepe Üniversitesi: 1. Prof. Dr. Murat Tuncer, 2. Prof. Dr. Uğur Erdener, 3. Prof. Dr. Cemil Cem Denk. Karabük Üniversitesi: 1. Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 2. Prof. Dr. Fatih Vehbi Çelebi, 3. Prof. Dr. Fatma Füsun Tatlıdil. Selçuk Üniversitesi: 1. Prof. Dr. Hakkı Gökbel, 2. Prof. Dr. Mustafa Şahin, 3. Prof. Dr. Tahir Yüksek.''