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6 ülkenin taşımayı reddettiği Arjantin'deki Ukraynalıları Türkiye getirdi

07 Mayıs 2020 12:16

Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye'ye tahliyesi devam ediyor.

Arjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.

Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükûmetine şükranlarını sunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

 

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