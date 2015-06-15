Translar 'Bize Bir Yasa Lazım' sloganıyla sokağa çıkıyor

Bir hafta boyunca devam edecek olan Trans Onur Haftası’nın “Bize Bir Yasa Lazım” temalı programı bugün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısıyla açıklandı.

İstanbul LGBTİ Derneği üyeleri ile Trans Evi sakinlerinin ortak basın açıklamasını dernek üyesi Ebru Kırancı okudu. Nefret suçlarının her geçen gün derecesinin giderek arttığına dikkat çeken Ebru Kırancı, haksız tahrik indirimleri ile yeni suçlara zemin hazırlandığına işaret etti. Kırancı, ““Türk Ceza Kanunu’nda yer alan haksız tahrik indirimi zanlılar yakalansalar dahi yeterli cezalandırmanın gerçekleşmesine engel olmaktadır. Bu durum, çoğunlukla yetersiz ve zanlıların yararına olan bir uygulama olarak yorumlanmaktadır” dedi.

Dernek üyesi Kıvılcım Arat ise geçtiğimiz dönem Meclis’te kabul edilen Yeni İç Güvenlik Yasası’nın özellikle zorunlu seks işçiliği yapan trans kadınları olumsuz etkileyeceğini belirtti. Arat, nefret cinayetlerinin bu paketle birlikte artacağını ve aynı şekilde devlet kaynaklı şiddetin de trans kadınları daha sistematik şekilde hedef alacağını düşündüklerini söyledi.

"Bize Bir Yasa Lazım" 6. Trans Onur Haftası Programı

Futbol Maçı: İbneler Dönmelere Karşı

15 Haziran 2015 saat 19:00

Yer: Taksim Spor Kulubü





Atölye: Takı Tasarım

16 Haziran 2015 saat 14:00

Yer: İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

Piknik:

17 Haziran 2015 saat: 15:00

Yer: Maçka Parkı





Film Gösterimi: But Trans Belgesel Filmi

18 Haziran 2015 saat 19:30

Yer: Şişli Kent Kültür Merkezi





Panel: Yeni İç Güvenlik Yasası ve LGBTİ

19 Haziran 2015 saat: 19:00

Yer: İsmail Beşikçi Vakfı





Party: Külotsuz Party

19 Haziran 2015 saat 22:00

Yer: Leyla Teras





Panel: Trans Mülteciler ve Barınma Hakkı

20 Haziran 2015 saat: 14:00

Yer: İsmail Beşikçi Vakfı





Panel: Trans Kimlikler ve Ruh Sağlığı

20 Haziran 2015 saat: 16:00

Yer: İsmail Beşikçi Vakfı

Yürüyüş: Trans Onur Yürüyüşü

21 Haziran 2015 saat: 17:00

Yer: Taksim Meydanı



