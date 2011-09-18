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Yaşam

6 tonluk uydu dünyaya düşecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, kullanım dışı bir uydunun 5 gün sonra Dünya'ya düşeceği uyarısında bulundu.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, kullanım dışı bir uydunun 5 gün sonra Dünya'ya düşeceği uyarısında bulundu.


6 tonluk eski uyduyu yakından izleyen NASA uzmanları, uydunun 23 Eylül veya bir gün sonra atmosfere girmesinin beklendiğini belirtti.


NASA'da görevli bilimadamları, uydunun Dünya'ya yaklaşırken 26 parçaya bölüneceğini hesapladı. Bunların birine çarpması olasılığı ise sadece 3 bin 200'de 1 oranında bulunuyor.


Dünya'ya düşecek en büyük parçanın yaklaşık 170 kilo olacağını belirten uzmanlar, yarın bununla ilgili yeni bilgiler vereceklerini açıkladı.


Hesaplamalara göre, Antarktika hariç tüm kıtalara uydu parçalarının düşmesi olasılığını bulunuyor.


Şimdiye kadar hiçbir insana uzaydan düşen bir uydu parçası isabet etmedi.

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