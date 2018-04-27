T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 ton şifalı mesir macununun duası yapıldı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde, 29 Nisan Pazar günü Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 6 ton mesir macununun duası, protokol üyelerinin katılımı

27 Nisan 2018 19:36

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, bu yıl 478\'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali\'nde, 29 Nisan Pazar günü Sultan Camii\'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 6 ton mesir macununun duası, protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.
UNESCO Kültür Miras Listesi\'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali\'nde, kent sakinlerini mesir macunu saçım töreni heyecanı sardı. Festival kapsamında, cuma namazının ardından Sultan Camii\'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlit okutuldu. Mevlidin ardından Manisa\'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği\'nin mesir imalathanesinde, saçılacak 6 ton şifalı mesir macununun duası yapıldı. Manisa Müftü Vekili Paşa Bektaş tarafından yaptırılan duaya Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mümtaz Kahya, AK Parti\'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa\'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve daire müdürleri katıldı. Duanın ardından protokol üyeleri, katılanlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına mesir macunu saçtı. Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan şifalı mesir macunları da saçılmak üzere çuvallara dolduruldu.
Manisa\'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Tanık, yapımı tamamlanan 6 ton mesirin büyük coşkuyla saçılacağını belirtip, herkesi saçım törenine davet etti. Sultan Camii kubbeleri ve çevredeki evler olmak üzere 40\'tan fazla noktada, 29 Nisan Pazar günü, 6 ton mesir binlerce kişiye saçılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUKILIÇASLANMANİSA DHAMANİSAUluslararası Mesir Macunu FestivaliNisan PazarSultan CamiiUNESCO Kültür Miras ListesiUluslararası Manisa Mesir Macunu FestivaliFestivalSultan Camii Hafsa Sultan Merkez EfendiMevlidin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24