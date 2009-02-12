6 tekerlekli Covini'nin üretimi başlıyor

34 yıllık hayal gerçek oluyor. İtalyan mühendis Ferruccio Covini tarafından geliştirilmeye başlanan fakat ilk prototipi ancak 2004 yılında hazırlanabilen 6 tekerlekli Covini’nin 2009 sonlarına doğru üretime başlayacağı duyuruldu. Tasarımı ile öne çıkan araçtan ilk etapta 6 adet üretilecek.



İtalyan mühendis Ferruccio Covini’nin, 1970’li yıllarda çok konuşulan, 6 tekerlekli yarış arabası Tyrell P34’den esinlenerek dizayn ettiği Covini C6W, 2009 yılında üretime başlıyor. 34 yıllık bir geçmişe sahip dizaynın bu günlere gelme hikâyesi ise bir hayli ilginç.



Aslında Ferrucio Covini, aracının dizaynında Tyrell’den olduğu kadar, Tyrell’in eksikliklerinden de esinleniyor. Nitekim Ferrucio, bu aracı dizayn ederken gerçekleştirmek istediklerini şöyle açıklıyor: "Ön lastiklerdeki hava kaçırma riskini azaltmak, kaymaları önlemek, daha iyi frenleme, yol tutuş ve konfor sağlamak ve ön tarafın darbe emişini artırmak.”



Araç her ne kadar 1974 yılında dizayn edilse de, Covini aracında istediklerini gerçekleştirmek için 1989 yılını beklemek zorunda kaldı. Nitekim onun Tyrell’de eksik bulduklarını düzeltebilmek günün teknolojisiyle mümkün değildi. Dolayısıyla Covini ve ekibi çalışmalarına, hydropneumatic süspansiyonların ortaya çıkmasıyla başlayabildi.



1990’lı yılların başından 2004 yılına kadar ortaya bir prototip çıkarmak için çalışan bu ekip, amacına 2004 Cenevre Fuarında ulaştı. Fakat herkes Covini’den daha büyük adımlar beklerken, ekip Tyrell’in Formula konseptine yoğunlaşarak Covini’yi bir kez daha arka plana attı. Otomotiv dünyası araçtan umudu kesmeye başlamışken, meraklıları için güzel haber İtalyan otomobil sitesi ItaliaSpeed’den geldi.



Birçok prototip ve testle üretim için hazırlanan Covini’nin, 2009 yılı sonunda üretime başlayacağı duyuruldu. Audi imzalı 4. 2 litrelik ve 440 beygirlik motora sahip olacak Covini’nin azami hızının 300 km/s olması bekleniyor. Dizayn olarak çok benzeri olan bir araba olmasa da, otomobil severlerin Covini’ye alışması çok zaman almayacak gibi.

