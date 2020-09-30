6. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması'nda birinciliği beş genç kadın mimardan oluşan ekip aldı

Rönesans Holding’in düzenlediği 6. Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nın ödül töreni ve "Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe" webinarında sürdürülebilirlik, girişimcilik, kapsayıcılık ve gelecek kavramları öne çıktı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, törenin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın birincisi seçilen ekibin beş genç kadın mimardan oluştuğuna dikkat çekerek, "Geleceğin inşasında kadının söz sahibi olması, içinden geçtiğimiz zorlukları aşmamızda ve geleceğe umutla bakmamızda kilit rol oynayacak. Eğitimden mimariye her alanda kadın istihdamından maksimum güç almamız, geleceğimizi sürdürülebilir kılmak adına toplumsal bir sorumluluğumuz" diye konuştu.

Ödül töreni ve webinar, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ufuk Tarhan ve Sosyal Girişimcilik Platformu Ashoka Türkiye ekibinden İstem D. Akalp, Mert Fırat, Uygar Özesmi ve Tülin Akın’ın konuşmalarına ev sahipliği yaptı.

Törenin açılışında konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi:

"Geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda ‘sürdürülebilir gelişme’ yolundan bir an bile ayrılmamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Rönesans Holding olarak biz bulunduğumuz pazarlarda, kalite standartlarımız, teknolojimiz, müşteri odaklılığımız ve çalışan memnuniyetimizle sektörün gelişimine, değişimine yön veren bir konumdayız. Bu çerçevede, lider bir oyuncu ve rol model olarak, sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinciyle yetiştirmek hedefindeyiz. Böylece bize sunulan fırsatları yeni nesillere aktarmış olabileceğimize inanıyoruz. Altı yıl önce bu vizyonla yola çıkarak ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla’ yarışmasını hayata geçirdik. Gençlerin konuya her yıl daha da artan ilgisi de bizim motivasyonumuzu artırdı. Bugün, gerek Türkiye’nin dört bir yanında her yıl ortalama 25 üniversiteyi ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz tanıtım, eğitim ve seminerlerle gerekse yarışma başvurularıyla 100 binden fazla üniversiteli gence ulaşmış olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bu yıl yarışmamıza 75 farklı üniversiteden, 900 öğrenci, 585 grup projeleriyle katıldı. Her biri inanılmaz detaylar barındıran, sürdürülebilirlik temasını geleceği tasarlarken kullanan birbirinden yaratıcı fikrin arasından 10 farklı kategori için zorlanarak seçim yaptık. Kazanan 28 yaratıcı fikir sahibi genç başta olmak üzere, katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik ediyorum."

Etkinlikte, "Sürdürülebilir Gelecek: Ekonomi ve Yeni Trendler" başlığıyla konuşma yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomiyi, tarihten verdiği örneklerle herkesin dikkatini çekecek hibrid bir versiyonuyla anlatarak sürdürülebilirliğin temelinde teknoloji, teknolojinin tam ortasında da sanatın olduğundan, gençlerin önünde uzanan hayatta, teknoloji ve sanatla daha çok iç içe olmaları gerektiğinden ve ancak bu şekilde gelecekte söz sahibi olabileceklerinden bahsetti.

Ekonomide sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için doğru kararlar verilmesi gerektiğinin de altını çizen Demirtaş, doğru fizibilite, liyakat ve şeffaflık ile şirketlerin de sürdürülebilir konuma gelebileceğini aktardı.

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem D. Akalp moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise, İhtiyaç Haritası’nın Kurucusu Mert Fırat, Good4Trust’ın Kurucusu Uygar Özesmi ve TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucusu Tülin Akın, gençlere kendi ilham veren sosyal girişimcilik hikayelerini anlatarak, sürdürülebilir bir geleceği sağlamak için kaynakların doğru kullanımının önemine değindi. Sürdürülebilir sosyal girişimcilik projelerinin de değerlendirildiği panelde, sürdürülebilirliği sağlamak için herkesin kendi alanında yapabileceklerinin olduğunun altı çizildi.

"Sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli faktör, ortak bir masada buluşup çözüm odaklı olabilmek"

Destek ve ihtiyacın buluşması gerekliliğinden yola çıkarak hayata geçirdiği sosyal girişimcilik fikri İhtiyaç Haritası’ndan bahseden Mert Fırat, sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli faktörün, ortak bir masada buluşup çözüm odaklı olabilmek olduğunun altını çizdi. Fırat, bu yolda harekete geçmek için şu andan başlayarak günlük hayatımızda değişimleri başlatmamız gerektiğini belirtti.

Ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticilerle ihtiyaçlarını onlardan karşılamayı önceliklendirecek alıcıların yeni bir ekonomik sistem oluşturabileceklerini savunan Uygar Özesmi, bu sisteme "Türetim Ekonomisi", bu sistemdeki alıcılara da "Türetici" diyerek, Good4Trust’tan bahsetti ve herkesi "Türetici" olmaya davet etti.

Tülin Akın’ın kendi hikayesinden yola çıkarak gençlere verdiği en önemli mesajlardan biri imkanlar dahilinde olmayanın da başarılabileceği ve asla vazgeçmemeleri gerektiğiydi. Tek sayfalık bir web sitesinden Cezayir çöllerinde teknolojik tarıma yol gösterecek kadar büyüyen Akın, webinar sırasında ilham veren konuşması için çok sayıda teşekkür aldı.

"Hibrid Gelecek Nasıl Gelecek?" oturumunda gençlere gelecek ve iş dünyasında var olabilmek konularında tavsiyelerde bulunan Fütürist Ufuk Tarhan her şeyi bir anda değiştirmenin veya iyileştirmenin mümkün olmadığını, öncelikle hibrid yaşamı, hibrid olma kavramını benimsemenin önemine değindi. Tarhan, kişilerin hibrid yaşam biçimiyle geçmişin kalıplaşmış doğrularını kaçınılmaz olarak yaşarken, gelecekte yapılması gerekenleri de aynı zamanda hayata geçirebileceklerinden bahsetti. Tarhan gençlere, "Kendi kendimize öğrenmemiz, kendi kendimize düşünmemiz (Otodidaktizm) ve sorumluluğu üzerimize almamız gereken bir çağdayız. Hangi konuya kendinizi adamak istiyorsanız, öğrenme sorumluluğunun, size verilen müfredat dışına çıkarak kendi kendinize başarmak olduğunu unutmayın. Bunun için de çok çalışmak lazım." dedi.

Oturumların ardından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması ödül töreninde Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinden, Meryem Akar, Merve Karaca, Ayşe Özkan, Beyzanur Kesgin ve Esma İsnaç birincilik ödülünün sahibi oldu. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden M. Aras Dönmezler ikincilik ödülünün sahibi olurken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden Süleyman Uluışık, Emine Doğan ve Berfin Bayram üçüncülük ödülünü kazandı.

Gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamalarının istendiği Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına toplamda, 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, "Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları" temasında hazırladıkları, 585 farklı projeyle katıldı ve sürdürülebilir bir geleceği hayal etti.

Ödül Listesi:

Birincilik Ödülü Meryem Akar – Necmettin Erbakan Üniversitesi Merve Karaca – Necmettin Erbakan Üniversitesi Ayşe Özkan – Necmettin Erbakan Üniversitesi Beyzanur Kesgin – Necmettin Erbakan Üniversitesi Esma İsnaç – Necmettin Erbakan Üniversitesi

İkincilik Ödülü M. Aras Dönmezer – Eskişehir Teknik Üniversitesi

Üçüncülük Ödülü Süleyman Uluışık – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Emine Doğan – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Berfin Bayram – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mansiyon Ödülü Merve Öz – Gazi Üniversitesi Seda İlayda Yağmur – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

RGY Özel Ödülü Berk Kesimoğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi Merve Hasekioğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi

Kentsel Gelişim ve Değerlendirme Ödülü Selin Çamur – Yeditepe Üniversitesi İrem Sertelli – Yeditepe Üniversitesi

Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm Ödülü Umut Kaya – İstanbul Teknik Üniversitesi Mehmet Atış – İstanbul Teknik Üniversitesi Onurcan Toğay – İstanbul Teknik Üniversitesi Kerem Hancı – İstanbul Teknik Üniversitesi

İyi Uygulama Ödülü Oğuzhan Koral – İstanbul Teknik Üniversitesi Sinem Celen – İstanbul Teknik Üniversitesi

Görsel Tasarım Ödülü Kıvılcım Yavuz – Yaşar Üniversitesi Furkan Şahin – Yaşar Üniversitesi Furkan Özata – Yaşar Üniversitesi Aleyna Koyuncu – Yaşar Üniversitesi Göktuğ Gülsever – Yaşar Üniversitesi

Sosyal Sürdürülebilirlik Ödülü Mert Adabağ – İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikret Aytolun Alkan – İstanbul Bilgi Üniversitesi