6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Atiker Konyaspor yöneticisi Recep Çınar ve Bursasporlu Allano Lima da PFDK\'da

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe\'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, Atiker Konyaspor yöneticisi Recep Çınar\'ı sportmenliğe aykırı açıklamaları, Bursasporlu Allano Lima\'yı ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK\'ya sevk etti.

TFF\'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü\'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi RECEP ÇINAR\'ın 09.12.2018 tarihinde Anadolu Ajansı\'na yapmış olduğu \'sportmenliğe aykırı açıklamaları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \'talimatlara aykırı hareketleri\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı\'nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü\'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü\'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü futbolcusu ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA\'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu \'sportmenliğe aykırı açıklamaları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki \'çirkin ve kötü tezahüratı\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca, \'saha olayları\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \'talimatlara aykırı hareketi\' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı\'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"