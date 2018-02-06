6 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Gençlerbirliği - Beşiktaş (1-3)
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
20:30 Paderborn - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)
BASKETBOL
-Avrupa Kupası-
20:15 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:30 Banvit - Strasbourg IG
22:30 Elan Chalon - Gaziantep Basketbol
VOLEYBOL
-Bayanlar Şampiyonlar Ligi-
20:00 Grot Budowlani Lodz - Galatasaray