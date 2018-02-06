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Spor

6 Şubat Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 20:30 Gençlerbirliği - Beşiktaş (1-3) FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

06 Şubat 2018 12:27

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Gençlerbirliği - Beşiktaş (1-3)

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
20:30 Paderborn - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)

BASKETBOL
-Avrupa Kupası-
20:15 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin

-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:30 Banvit - Strasbourg IG
22:30 Elan Chalon - Gaziantep Basketbol

VOLEYBOL
-Bayanlar Şampiyonlar Ligi-
20:00 Grot Budowlani Lodz - Galatasaray

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