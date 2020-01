-6 şoför Suudi Arabistan'da yardım bekliyor İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Malatya'dan kutsal topraklara şoför vizesiyle giden ve hac ibadetinin ardından bir ay önce Türkiye'ye dönmek için yola çıktıkları sırada ülkeye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, yardım bekliyor. AA muhabirinin telefonla ulaştığı Türk şoförlerden Necati Korkut (65), 14 günlük vize ile Suudi Arabistan'a gittiklerini belirterek, ''14 günden fazla kaldık. Bu ülkede vize süresini aştığınız zaman, para cezası ödemeniz gerekiyor. Biz de yola çıkmadan önce para cezasını ödemek için ilgili yere gittik. Bizi ülkeye kaçak giriş yaptığımız iddiasıyla hemen gözaltına aldılar. Ülkeye kaçak giriş yapmadığımız halde, böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Pasaportumuza vurulan damga tam çıkmamış galiba. Bu damgada oynama olduğunu iddia ettiler. Ayrıca ülkeye girişimizde pasaportumuza damga vurduktan sonra, bilgisayara işlememişler. Bunları bahane ederek, bizi göz altına aldılar'' şeklinde konuştu. Bir süre cezaevinde kaldıklarını ifade eden Korkut, şunları söyledi: ''Daha sonra ben ve bir kaç arkadaşımın sağlık durumu bozulduğu için bizi bir otele yerleştirdiler. Ben kalp hastasıyım. Türkiye'de de bu yüzden bir kaç kez ameliyat geçirdim. Çok kötü şartlardayız. Otelden dışarı çıkamıyoruz. Asker eşliğinde sadece namaz kılmak için otelin karşısındaki camiye gidebiliyoruz. Otel parasını ve bütün masraflarımızı da biz karşılıyoruz. Her gün kişi başı 100 TL masrafımız var. Paramız da bitti. Bundan sonra ne yapacağımız bilmiyoruz. Zor durumdayız. Ekmek yok, su yok, yemek yok. Şükür ki, cep telefonumu almadılar, en azından eşimi arayabiliyorum.'' İfadelerinin alındığını, evrakın Riyad'a gönderildiğini aktaran Korkut, ''Oradan gelecek karara göre, bizi serbest bırakacaklarmış. Ancak oradan cevabın gelmesi, 6 ayda 1 yılda sürebilirmiş. Başbakanlık ya da Dışişleri Bakanlığı devreye girmezse, bırakılmamız çok zor gözüküyor. Bu şartlara daha fazla dayanamayız. Bu gidişle buradan cenazemiz çıkacak. Ailelerimiz perişan durumda. Kalp hastası olduğum için, bir kaç kez rahatsızlandım'' diye konuştu. Necati Korkut'un İstanbul Bahçelievler'de yaşayan eşi Emine Korkut (64) da, kalp hastası olan eşinin başına bir şey gelmesinden çok korktuğunu, bu olaydan dolayı her gün ağladığını ve çok üzüldüğünü anlattı. Eşinin emekli aylığıyla geçindiklerini kaydeden Korkut, ''Emekli aylığımız dışında bir gelirimiz yok. Eşimin maaş kartı da onda. 2 aydır kirayı ödeyemedim. Ev sahibim, kirayı ödeyemediğim için evi satılığa çıkarttı. Evi boşaltmamı istiyor. Okuma yazma bilmem. Yaşlı insanım. Doğalgazımı kestiler. Çok zor durumdayım. Başbakandan, eşimin ve diğer şoförlerin serbest bırakılması için yardım bekliyoruz. Eşimin bir an önce evine dönmesini istiyorum. Yaşlı insanlarız. Bu duruma daha fazla dayanamaz. Bir yandan eşimin durumuna üzülüyorum, bir yandan da maddi imkansızlardan dolayı yaşadıklarıma üzülüyorum'' şeklinde duygularını dile getirdi.