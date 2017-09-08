"6. sınıf Türkçe kitabı 'Kutup Ayılı' karikatür yüzünden toplatıldı" iddiası

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul kitabı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. 6’ncı sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabında yer alan bir karikatürde kutup ayısının yaptığı uygunsuz hareket eğitim camiasında tepkiye neden olurken, uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitabın toplatıldığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında okutulacak kitaplar okullara ulaştırıldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun izni ile basılan ders kitaplarında yer alan soruların içeriği ve bazı görseller tartışmalara konu oldu.

Dikkat çeken görsellerden biri de 6’ncı Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer aldı. Talim Terbiye Kurulu’nun 10.02.2017 tarih ve 7 sayılı kurul kararıyla 2017- 2018 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen ve öğrencilere ücretsiz verilen kitap paketinin içinde yer alar kitabın 13’üncü sayfasında bulunan karikatür şaşırttı. Karikatürü yorumlayalım başlıklı etkinlikte, karikatürist Selçuk Erdem'in buz parçası üzerindeki bir kutup ayısının sudaki bir adama pençesini uzatarak, konuşma balonunda 'Tut elimi' demesi tasvir ediliyor. Yapılacak çalışmada ise öğrencilerin karikatürün iletisi üzerinde düşünmesi ve düşüncelerini arkadaşları ile paylaşması isteniyor.

Pençedeki uygunsuz hareket

Ancak ayının pençesi ile yaptığı uygunsuz hareketi içeren karikatürün ders kitabında yer alması eğitim camiasında tepki çekti. Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, şunları söyledi:

"Ders kitaplarında daha önceki yıllarda da öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, milli ve manevi değerlerini olumsuz yönde etkileyebilecek benzeri örnekleri yaşadık. Bu konularda gerekli mercileri her defasında uyardık. Güncellenen müfredat ve ihale süreçleri, basım ve dağıtım süreçleri de düşünüldüğünde bu türden hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bu konuda hassasiyetimizin en üst düzeyde olması gerekmektedir. Milli Eğitim yetkililerinden kitabın toplatıldığı bilgisini aldık. Ancak bu durum çözüm değildir. Kitap konusunda ne kadar hassas davranmamızın gerektiğine dair net bir örnektir. Zaman içerisinde eksiklerin tamamlanacağını düşünüyorum. Kitap inceleme komisyonlarında görev yapacak arkadaşlarımızın seçiminde özen göstermemiz gerektiği anlaşılıyor."