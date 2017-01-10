6. Pembe Hayat Kuirfest 12 Ocak’ta başlıyor

6. Pembe Hayat KuirFest, 12 Ocak Perşembe akşamı Asla Yalnız Olmayacaksın (Nunca vas a estar solo, 2016) adlı filmin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek gösterimiyle yeni yılın festival sezonunu açıyor. 12-19 Ocak tarihleri arasında Ankara’daki etkinlik ve gösterimlerin ardından festival 26-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da olacak.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin düzenlediği KuirFest altıncı yaşını kutluyor. KuirFest altı yıldır, sinema başta olmak üzere pek çok türü bir araya getiren programıyla LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekmenin yanında, LGBTİ hakları mücadelesine sanat aracılığıyla ifade alanları yaratarak takipçilerini umudu tazelemenin yollarını birlikte aramaya davet ediyor.

Festival bu yıl, dünyanın her köşesinden 70’in üzerinde filmin yanı sıra, internet dizileri, atölyeler, söyleşi, panel, performans ve partilerle dopdolu zengin bir programla yeni yılın festival sezonunu açıyor. Dünya festivallerinden ödüllü kurmaca filmler ve belgeseller, sinema tarihinin yönünü değiştiren kült yapımlar, dünyanın dört bir yanından programcılarla birlikte hazırlanan kısa film seçkileriyle yoldaşlık, kimlik, ırk, aşk, dostluk, aile, büyüme, ayrımcılık, direniş, sanat, dönüşüm gibi temaları merkezine alırken, dünden bugüne kuir hareketin tarihine de bir göz atıyor.

Pembe Hayat KuirFest kapılarını 12 Ocak Perşembe akşamı, ‘Gökkuşağının Altında’ bölümünün yıldız filmlerinden, 66. Berlin Film Festivali’nden Teddy Ödülü’yle dönen Asla Yalnız Olmayacaksın (Nunca vas a estar solo, 2016)’ın gösterimiyle açacak. Açılışa, Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği’nin oluşturduğu, Türkiye’nin ilk LGBTİ korosu olan 7 Renk Koro şarkılarıyla coşku katacak.

Festivalin bu yılki afişi de ünlü senarist, yazar ve yönetmen Ümit Ünal’ın imzasını taşıyor.

Kuirfest bu yıl ücretsiz

KuirFest bu yıl, kuir kültürü yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı genişletmek amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Festival mekanları

Pembe Hayat KuirFest’in film gösterimleri, panel ve söyleşileri bu yıl Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Haymatlos Mekân’da; İstanbul’da Pera Müzesi, Feminist Mekân ve Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.