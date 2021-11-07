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6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışması: Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği sona erecek, görev süresi sona erince aktif siyasete dönemeyecek

07 Kasım 2021 09:52

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi  Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi toplantılarında Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin siyasi parti üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda  görüş ayrılığı olmadığını yazdı.

Öztürk yazısında, "Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliği sona erecek, görev süresi sona erince aktif siyasete dönemeyecek. Cumhurbaşkanının sadece sembolik ve törensel yetkilerinin olması öne çıkıyor. Partilerin her konuda aynı öneride bulunduğu söylenemez. Örneğin İyi Parti seçim barajının yüzde 5'e indirilmesini önerirken, CHP ve Gelecek Partisi barajın kaldırılmasından yana." ifadesini kullandı. 

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