6 parti, kamu yönetimi başlığında anlaştı

Eray GÖRGÜLÜ

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”e ilişkin ortak çalışma yürüten 6 parti, kamu yönetimi başlığını da tamamladı. 6 partinin Genel Başkan Yardımcılarının bugün katıldığı toplantıda belediyelere kayyum atanması, kamuda işe alımlar gibi konularda uzlaşıya varıldı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere kayyum atamasına son verilecek. Mahkeme kararı olmaksızın bir belediye başkanı görevden alınamayacak. İşe alımlarda yazılı sınav esas olacak, kurumlar gerekli gördüğü hallerde mülakat yapabilecek.

Liyakat, eşitlik ve şeffaflık konuları ele alındı

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında bugün TBMM’de düzenlenen toplantıda ortak metnin kamu yönetimi başlığına ilişkin kısmı tamamlandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda kamuda liyakat, eşitlik ve şeffaflık konularında ana ilkeler belirlendi.

Yazılı sınav esas olacak

Kamuda işe alımlarda mülakat usulündeki yaşanan sıkıntılar değerlendirilirken, işe alımlarda yazılı sınavın esas olması, mesleklere göre gerekli görülen hallerde ise kurumların mülakat yapabilmesi kararlaştırıldı. Mülakat için temsil örneği üzerinde duruldu. Bununla ilgili, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret gibi kurumlarda görev yapacak kişilerin temsil kabiliyetinin de göz önünde bulundurulması örneği üzerinde duruldu. İlke kararına göre kurumların bu konuda kendi teşkilat kanunlarına düzenleme yazacağı ifade edildi.

İhaleler kamuoyuna açık şekilde yapılacak

Kadının kamu bürokrasisinde yükselmesine yönelik bir maddenin de yer verildiği ortak metinde yolsuzlukla mücadeleye de değinildi. İlke kararında Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) tavsiye kararlarına tam uyum sağlanacağı belirtildi. Kamu İhale Kanunu’nun yenilenmesi konusunda uzlaşmaya varılırken, kamu ihalelerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi örneğinde olduğu gibi kamuoyuna açık bir şekilde yapılması konusunda da anlaşıldı.

Mahkeme kararı olmadan başkan görevden alınamayacak

Mali suçlarla mücadelenin etkin hale getirilmesi için MASAK’ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin madde de ortak metne işlenirken yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerin de yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, merkez-yerel dengesinin sağlanması esas ilke olacak. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde vesayet uygulamasına son verilecek, yerindelik denetimi yerine hukukilik denetimi sağlanacak. Belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına ve İçişleri Bakanının mahkeme kararı olmaksızın belediye başkanının görevden alma yetkisine son verilecek. Belediye Başkanı, ancak mahkeme kararıyla görevden alınabilecek.

Haftaya bir kez daha toplanıyor

6 partinin genel başkan yardımcıları önümüzdeki hafta son kez toplanarak, üniversiteler, düzenleyici denetleyici kurumlar ve siyasi etik kanunu başlıklarını ele alacak. Söz konusu başlıkların tamamlanmasının ardından redaksiyon süreci başlayacak ve ortak metnin son hali genel başkanlara sunulacak.