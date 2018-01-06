6 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

TOSUN PAŞA EVENTON\'DA

Cenk Tosun, Premier Lig\'e transfer olan 16\'ncı Türk oldu.

Milli futbolcu, Everton ile 4.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Cenk, İngiltere Premier Lig\'de forma giyecek 16\'ncı, direk Süper Lig\'den Premier Lig\'e transfer olan ise 6\'ncı Türk futbolcu olacak.

(ÖZEL)

**Medipol Başakşehir\'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia\'dan Fenerbahçe itirafı..\"İmza aşamasına gelmişti\"

\"Şampiyonluğa tabii ki inanıyorum çünkü Başakşehir\'i bu yüzden seçtim. Şampiyon olmak için buraya geldim\"

\"Abdullah Avcı ve teknik ekibimizin en kuvvetli yönü taktik analizleri\"

\"Türkiye Ligi\'nin futbol seviyesi Hollanda Ligi\'nin üzerinde\"

\"Fenerbahçe\'ye imza atmaya çok yakındım, beni alabilmeleri için başka bir oyuncu satmaları gerektiğini söylemişlerdi. Fenerbahçe\'ye transferim an meselesiydi\"

\"Hedefim bu sezon Başakşehir ile şampiyon olmak, daha sonraki hayalim ABD\'deki MLS\'te forma giyebilmek. Avrupa\'da devam etmeyi düşünmüyorum\"

(ÖZEL)

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: \"Hücum sorununu çözeceğiz\"

\"Büyük takımlara karşı daha iyi oynadık\"

\"İkinci yarı daha iyi futbol oynayacağız\"

\"Türk antrenörler daha başarılı\"

\"Fatih Terim\'in gelişi lige renk katacak\"

\"Cenk Tosun\'un gidişi Türk oyuncuların önünü açtı\"

(ÖZEL)

Demir Grup Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar: \"Büyük takımlara karşı oynanan maçlar her zaman farklı olur\"

\"Hocamız diğer arkadaşlara görev verdiğinde, ben sürekli çalıştım. Bana görev verince de en iyisini yaptım\"

\"Lige yeni çıktık, öncelikli hedefimiz 6\'ncılık ve 7\'ncilikte tutunmak. Maçları kazandıkça yeni hedefler belirleyebiliriz\"

\"Futbolda her zamanlar sonlar konuşulur, sonlar akılda kalır. Bizde sonu başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz

(ÖZEL)

Galatasaray Başkan adayı Mustafa Cengiz: \"Giydiğim ateşten gömleğin alev alev yandığını biliyorum\"

\"Tudor\'un gelişi Galatasaray etiğine yakışmaz\"

\"Seçimi kazanırsak, şampiyon olsak da tekrar seçime götüreceğiz\"

\"Genel kurul ve taraftarların memnuniyetsizliğini hissettiğim an bırakırım\"

\"Biz alanında uzman ve Galatasaray\'a aşık insanları bir araya getirmeye çalıştık\"

\"Galatasaray o kadar büyük bir marka ve arma ki siz buna milyarlar da verseniz alamazsınız\"

\"Camianın önde gelen isimlerinin manevi desteğini aldım\"

\"Ben bir yanlış, faul yaparsam uyarın\"

\"Bir taşı Galatasaray adına bir metre öteye taşıyana teşekkür eder saygı duyarız\"

\"Ben Galatasaray\'ın asla başını yere eğdirmem\"

GALATASARAY

11:00 Kulübün Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

10:30 Sarı-Lacivertli ekip hazırlıklarına devam edecek.

12:00 Giuliano basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarına salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.

13:00 Gary Medel basın toplantısı

18:00 Siyah-beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarını sahada yapacağı idmanla sürdürecek.

Cenk Tosun resmen Everton\'da... Bu transfer İngiliz basınında geniş yankı buldu.

TRABZONSPOR

10:00 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısında konuşacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR

11:15 Devre arası hazırlıkları Antalya kampında devam ediyor.

OSMANLISPOR

10:45 Başkent ekibinde çalışmalar sürecek.

KAYSERİSPOR

11:00 Devre arası kampı devam ediyor.

HAZIRLIK MAÇLARI

16:00 Bursaspor - Altınordu

17:00 Gençlerbirliği - Eskişehirspor

17:00 Göztepe-İstanbulspor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

13:00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)

15:15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak (Gazanfer Bilge)

17:00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20:15 Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan (Anadolu Üniversitesi)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

13:00 Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor (Bornova Atatürk)

14:00 Adana ASKİ-Fenerbahçe (Adana Atatürk)

14:00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)

16:00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16:30 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Akatlar)

EFELER LİGİ

14:00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)

14:00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

14:00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Kula)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19:00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17:00 Milan - Crotone (Hakan Çalhanoğlu)

20:00 Roma - Atalanta (Cengiz Ünder)