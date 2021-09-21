6 muhalefet partisinin temsilcileri 'parlamenter sisteme dönüş' için bir araya geldi

6 Partinin temsilcileri, 'parlamenter sisteme dönüş' için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul'da toplantı düzenledi.

Gelecek Partili ve DEVA'lı kaynaklar toplantının bir ittifak arayışı olmadığını belirtti. Toplantının ilki Ankara'da yapılmıştı. İkinci toplantı dün akşam İstanbul'da yapıldı. Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katıldı.

Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın haberine göre, toplantıya CHP'den Muharrem Erkek, İYİ Parti'den Prof. Bahadır Erdem, Saadet Partisi'nden genel başkan yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı. Ardından öteki partilere de teklif götürüldüğü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantının yapıldığı aktarıldı.

"Toplantıların amacı ittifak arayışı değil"

Toplantıya ilişkin kaynakların verdiği bilgi ise şöyle;

Toplantılar bundan sonra da devam edecek. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamuoyu ile paylaşacak. O açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değil. Ama amaç, ortak metin oluşturmak."

Gelecek Partili ve DEVA'lı kaynaklar ise bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığını vurgulayarak “Amaç; temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek” değerlendirmesinde bulundu.