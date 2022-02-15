6 muhalefet partisi 28 Şubat açıklamasını organize etmek için toplandı

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için hafta sonu bir araya gelen 6 parti lideri ortak metnin 28 Şubat’ta açıklanması kararını aldı.
Açıklamanın nerede ve nasıl olacağı belirlemek için komisyon ilk toplantısını bugün yaptı.
Ekim ayında başlayan ortak metin çalışmasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün hazırlık komisyonunda da görev yapacak.
Formatı belirleyecekler
Akşam yemeğinde bir araya gelen parti kurmayları 28 Şubat açıklamasının formatını belirlemeye başladı.
Komisyon, açıklamanın nerede yapılacağını, kimlerin davet edileceğini, hangi sivil toplum örgütlerin açıklamaya çağırılacağını, ortak metni kimin okuyacağını, siyasi partilerin genel başkanlarının hangi sıra ile konuşma yapacağını ve oturacağını belirleyecek. Komisyon formatı belirledikten sonra genel başkanların onayını alacak.