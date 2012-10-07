6 milyona mal olan reklam

DeFacto'nun Arda Turan ve Paris Hiltonu oynatacağı yeni reklam filmi 6 milyon liraya mal oldu. Söz konusu reklamın, Hilton'un ekim ayında İstanbul'a gelmesiyle üç veya dört günde tamamlanması bekleniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Arda Turan'ın söz konusu reklamdan kazancı 1 milyon lirayla sınırlıyken, asıl kazanç Hilton'a gidecek.

Sinan Çetin'in çekeceği reklam filminden Arda Turan'a ayrılan pay 1 milyon lira. Hilton'un ise en az 3-4 milyon lira aldığı öğrenildi. 6 milyonluk bütçenin geri kalan kısmı ise çekim maliyetine gitti.

DeFacto; Hilton'dan reklam filminin duyurusunu Twitter'dan yapmasını istedi. Fakat Hilton her tweet için 100 bin dolar talep edince bu istekten vazgeçildi. Paris, reklamda giyeceği 62 parça ürünü beğenmeyince koleksiyon yeniden tasarlanıp Hilton'dan onay alındı.