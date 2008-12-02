6 milyon seçmen gözaltında!

6 milyon seçmen artışı şaibe getirir

YSK: Artışın nedeni zorunlu kayıt

YSK’nin açıkladığı 6 milyon kişilik seçmen artışını inandırıcı bulmayan MHP ve CHP, sandık seçmen listelerini tek tek kontrol etmeyi planlıyor. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, “İktidar güdümündeki TÜİK’in verilerine güvenmiyoruz” dedi.Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen sayısında 1 yılda 6 milyon artış olduğu yönündeki açıklamasına, muhalefetin eleştirileri devam ediyor. CHP ve MHP, YSK’den aldığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle hazırlanmış seçmen listelerini parti teşkilatlarına göndererek karşılaştırma yapmak için çalışma başlatırken karşılaştırma uzun süreceği için 10 günlük itiraz süresinin uzatılmasını da istedi.MHP’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal, YSK’den adrese dayalı nüfus kayıt sistemi doğrultusunda oluşturulan seçmen listelerinin CD’lerini aldıklarını belirterek bunları EXEL dosyaları haline getirdikten sonra teşkilatlara göndermeye başladıklarını, teşkilatların bulundukları yerlerde karşılaştırma yapacağını, ancak bunun da uzun süreceğine dikkat çekti. MERNİS’e göre oluşturulan seçmen listelerinde seçmen sayısında 5 milyonluk düşüş olduğunun açıklandığına işaret eden Bal, bu düşüşe o zaman hükümet ve resmi yetkililerin, “Onlar naylon seçmen” açıklaması yaptığını anımsatan Bal, daha sonra yapılan ve 29 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak olan adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle oluşturulan seçmen listelerinin bu açıklamayla çelişki yarattığına işaret etti. Bal, “2002 seçimlerinden bu yana, seçmen sayısındaki bu artışı nüfus artışıyla izah etmek mümkün değildir”dedi.CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ise seçmen listelerinin, ilk kez 29 Mart yerel seçimleri için YSK devre dışı bırakılarak tamamen TÜİK tarafından hazırlandığına dikkat çekti. TÜİK’in AKP’nin en yoğun kadrolaştığı yer olduğuna işaret eden Ersin, “TÜİK’in yaptığı tespitlerin güvenilir bir yanı yok” dedi. Yeni sistemle hazırlanan listelerle, eski listeleri karşılaştırıp ona göre YSK’ye itiraz edeceklerine dikkat çeken Ersin, “Ama 10 günlük sürede bu listelerin karşılaştırılması mümkün değildir. Onun için mutlaka bu süre uzatılmalıdır” diye konuştu.