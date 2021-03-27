6 milyon liraya mal oldu; 2019’da bitmesi gereken kültür merkezinin kaba inşaatı bile bitmedi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan AKP'li Osman Topaloğlu, 2017 tarihinde yapımını başlattığı kültür merkezinin 2019 yılına kadar biteceğini duyurmuştu. Ancak aradan geçen zaman içerisinde kaba inşaatı bile tamamlanamayan 6 milyon liraya mal olacağı açıklanan kültür merkezi atıl durumda kaldı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, 19 Mayıs ilçesinde belediye tarafından yapılmak istenen kültür merkezinin ihalesi 2017 yılında yapıldı. Ardından da yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak olan ve içinde düğün salonu, konferans salonu, sergi salonu, kütüphane, halk eğitim odaları ve bebek bakım odasının yer alacağı kültür merkezinin ihalesini alan firmaya yer teslimi yapıldı. Bir yıl sonra yaklaşık yüzde 50’si tamamlanan merkezin inşaatının yarım kaldığı ortaya çıktı.

Başkan “100 yıl kullanılsın istiyoruz” demişti

Kültür merkezi inşaatı devam ederken 31 Mart seçimleri öncesinde yerel bir televizyonda katıldığı programda projelerini anlatan Belediye Başkanlığı yapan Osman Topaloğlu, merkezin projenin 2016 yılında hazırlandığını söylemişti. Kaliteli işler yapmaya çalıştıklarını idile getiren Topaloğlu, “Bir şeyi yapıyoruz, 100 yıl kullanılsın istiyoruz. Onun için kaliteli işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun da olması lazım. Kültür merkezi diye söylediğinde halkımızın yarısı belki ne olduğunu da anlamıyor. 2019 yılının sonuna kadar süresi var” ifadelerini kullanmıştı.

"İnşaat çalışmaları yüzde 50 seviyesinde" kaldı!

Yapımına başlandıktan sonra 2018 yılında belediye resmî sitesinde 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan bilgilendirmede, “Kültür merkezi projemizin için de; Konferans salonu, sergi salonu, okuma salonu, kütüphane misafir ağırlama salonu, halk eğitim odaları ve bebek bakım odası yer alacak. Kültür Merkezi İhalesi gerçekleştirilmiş olup, yüklenici firma tarafından inşaat çalışmaları başlamıştır. İnşaat çalışmalarında yüzde 50 seviyesine ulaşılmıştır” denildi. Ancak henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı çatısı dahi yapılmadan yarım bırakıldı.

4 duvar ile çevrilen ve çatısı olmayan kültür merkezi çürümeye terk edilirken, içi de yağmur suyu ile doldu. Çevre bulunan çocuklar, su birikintisinde inşaat köpüklerinden kayık yaparak eğlendiklerini söyledi.