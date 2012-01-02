'6 milyon liraya bir erkekle yatarım'

T24 -

37 yaşındaki Robin Williams 2 saatlik internet röportajında evlilik, seks yaşamı ve yeni albümüyle ilgili soruları cevapladı.Eski Take That üyesi, bir erkekle beraber olması için ne kadar para isteyeceği sorusunu espriyle “Düşündüm, ben 2 milyon Sterlin’e kabul ederim” diyerek yanıtladı."Ben en ucuzuyum" diyen şarkıcı, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile bedavaya yatabileceğini söyleyerek “Onun için bedava ama Brad pazarlık yapabilir” dedi.