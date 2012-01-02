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'6 milyon liraya bir erkekle yatarım'

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, '2 milyon Sterlin’e (5.9 milyon TL) bir erkekle yatabilirim" dedi.

02 Ocak 2012 02:00

T24 - İngiliz şarkıcı Robbie Williams, "2 milyon Sterlin’e (5.9 milyon TL) bir erkekle yatabilirim" dedi.



 37 yaşındaki Robin Williams 2 saatlik internet röportajında evlilik, seks yaşamı ve yeni albümüyle ilgili soruları cevapladı.

Eski Take That üyesi, bir erkekle beraber olması için ne kadar para isteyeceği sorusunu espriyle “Düşündüm, ben 2 milyon Sterlin’e kabul ederim” diyerek yanıtladı.

"Ben en ucuzuyum" diyen şarkıcı, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile bedavaya yatabileceğini söyleyerek “Onun için bedava ama Brad pazarlık yapabilir” dedi.


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