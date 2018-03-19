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Yaşam

639 milyon lira vurgun yapmak isterken kaçan polis, yakalandı

Polis memuru Selahattin D'nin daha önce 7 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi

19 Mart 2018 22:18

Şırnak'ta, polis memuru Selahattin D.,  Maliye Bakanlığı tarafından Beytüşşebap Mal Müdürlüğü'ne gönderilen 639 milyon lirayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açtığı hesaba aktardı. Parayı çekmek için gittiği bankada, görevlinin şüphelenip Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdiği sırada şubeden kaçan 'FETÖ'den açığı alınıp görevine iade edilen polis memuru Selahattin D., yakalanıp gözaltına alındı. Daha önce 7 milyon lira vurgun yaptığı belirlenen Selahattin D'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Beytüşşebap'ta bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 'FETÖ' soruşturması kapsamında açığa alınan ve daha sonra iade edilen polis memuru Selahattin D., Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 639 milyon lirayı, herhangi bir izin almadan yasalara aykırı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktardı. Emniyette mutemet olarak görev yapan Selahattin D., parayı almak için Şırnak merkezdeki banka şubesine gitti. Banka memuru, bu miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap için ödenek olarak ayrılmasından şüphelendi. İşlem hemen durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü'ne haber verildi. Selahattin D., bu sırada kaçtı.

Daha önce 7 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen polis memuru Selahattin D., Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Selahattin D.'nin verdiği ilk bilgilerle Beytüşşebap'ta bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Maliye ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile uzmanlarından oluşan 4 kişilik denetim ekibi, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. (DHA)

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