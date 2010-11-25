-6 MİLYAR 700 MİLYON TL'LİK BÜTÇE KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 6 milyar 700 milyon TL olarak belirlenen 2011 yılı bütçesi, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 2011 yılı bütçesi ve yatırımlar hakkında yaptığı konuşmanın ardından, bazı belediye meclis üyelerinin söz alarak yaptıkları eleştirilere cevap verdi. ''Emeğin kıymetini ancak emek verenler bilir, onu takdir eden de halktır. Birileri rahatsız olabilir, gayet normaldir'' diyen Topbaş, geçmişte Büyükşehir Belediyesine bankaların çek vermediğini, susuzluk ve çöp probleminin yaşandığını anlattı. Topbaş, ''Böyle bir şehir o dönemden bu noktaya geldi. Bu şehrin paraları o dönemde nereye gidiyordu niye sorgulanmıyor? O dönemleri gayet iyi biliyoruz. Bu şehir iflas etmişti. Müteahhite para ödeyemiyordu'' diye konuştu. Yaptıkları yatırımların realize olma oranının ortada olduğunu belirten Topbaş, ''Koyun İzmir'in, Antalya'nın belediyeye bağlı şirketlerinin bilançolarını internete görelim. Niye kaçıyorsun İzmirliler'den Antalyalılar'dan? Biz şirketlerimizin bilançolarını internete koyduk. 7.5 katrilyon değerinde bir İSPARK ortaya çıkarmışız. Bunun takdiri bu mu?'' dedi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği'nin (UCLG) Dünya Başkanlığına getirilmesinin de rahatsız edici bulunduğunu ifade eden Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(CHP Meclis Üyesi Bülent Soylan, İstanbul'u bilmeyen insanların başkanı seçildi) diye söz ediyor. Yiğidi öldürüp, hakkını vereceksiniz. (İstanbul'u Çinliler bilmiyor) diyorsunuz. Bu çatıda, bu kente hizmet edeceksek doğruları ve yanlışları yerinde söylememiz lazım. Şahsıma öngörülen bu unvan, bugün çok farklı noktada olduğumuzu gösteriyor. İstanbul'u Çinli de, Koreli de, Amerikalı da, Afrikalı da biliyor. Dünya İstanbul'u konuşuyor.'' Dünyada ekonomik krizin had safhaya vardığı bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ödemede sıkıntı yaşadığının doğru olduğunu ancak bu dönemlerin geride kaldığını anlatan Topbaş, ''İETT'yi satsaydık, bugün o kasaya giren para bugün bizi farklı bir noktaya getirirdi. Sadece demagoji ve işi yargıya götürmekten başka birşey yapmayan muhalefetle karşı karşıyayız. Uyumlu çalıştığımız ve anlayış sahibi olan insanları da biliyorum'' diye konuştu. -MECLİS ÜYESİNDEN İSTANBUL'A ''RAMİZ DAYI'' YORUMU Topbaş'ın konuşması öncesinde bütçeye yönelik CHP Grubu adına söz alan meclis üyesi Bülent Soylan da, ''Bu bütçeniz açık değildir, tutarlı değildir, tasarruflu değildir diyoruz ve CHP grubu olarak ret oyu veriyoruz'' dedi. HAS Parti Grubu adına söz alan Ahmet Sadıkoğlu da, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'un 2010 yılında turizm kaybına uğradığını, en büyük kaybın da İtalya hariç diğer Avrupa ülkelerinden geldiğini belirtti. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yıldız ise görüşülen yatırım ve çalışma programının, 2023 yılını hedef alan stratejik planın parçası olduğunu ifade ederek, ''İstanbul için bu belgelerle çizilen resmin bütünlüğü bugün duruyor mu? Ona bakmamız gerekiyor. Maalesef bunu kendiniz bozdunuz, kendi koyduğunuz ilkeleri de yine kendiniz çiğniyorsunuz. İstanbul'un 2023 resminde 3. Boğaz Köprüsü yoktu. Bugün dışarıdan bir el, o resmi bu resmin içine çizdi'' diye konuştu. Yıldız, 2011 yılı bütçesini, Ezel adlı televizyon dizisinde oyuncu Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin ifadesiyle yorumlayarak, ''Önemli olan İstanbul'a dev bütçe yapmak değil yeğenim, gerçek olan İstanbul'un sorunlarının dev gibi büyüyor olması'' dedi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 6 milyar 700 milyon TL olarak belirlenen 2011 yılı bütçesi oylandı. Bütçe, 77 ret oyuna karşı 165 oyla kabul edildi. Bütçenin kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan Topbaş, 2011 bütçesiyle ilgili gösterdikleri hassasiyet ve güven oyundan dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, bu bütçenin 2011 yılında Türkiye'ye önemli katkılarda bulunacağını söyledi.