T24 LogoT24 Logo
Dünya

6 metrelik köpekbalığı 60 yaşındaki kadını öldürdü

Perth’in güneyinde altı gün önce 29 yaşındaki bir sörfçü hayatını kaybetmişti.

05 Haziran 2016 19:20

Avustralya’nın batısında, 60 yaşındaki bir kadının altı metrelik bir köpekbalığının saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri Perth açıklarında dalan kadının yaralarının “köpekbalığı saldırısıyla uyumlu” olduğunu açıkladı.

Kadına yardım etmeye giden teknedeki bir kişi, köpekbalığının 5.5 metrelik teknelerinden daha uzun olduğunu söyledi.

Ölen kadınla dalan bir başka kişi de yanından bir şey geçtiğini hissettiğini, yüzeye çıkınca “suda bir harektlilik” olduğunu gördüğünü belirtti.

Perth’in güneyinde altı gün önce 29 yaşındaki bir sörfçü hayatını kaybetmişti.

Perşembe günü bölgede 4.2 metre boyunda bir balık yakalanmıştı.

Son saldırının ardından bölgedeki plajlar kapatıldı.

ETİKETLER

AvustralyaKöpekbalığıJawsKatil köpekbalığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24