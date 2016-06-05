6 metrelik köpekbalığı 60 yaşındaki kadını öldürdü

Avustralya’nın batısında, 60 yaşındaki bir kadının altı metrelik bir köpekbalığının saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri Perth açıklarında dalan kadının yaralarının “köpekbalığı saldırısıyla uyumlu” olduğunu açıkladı.

Kadına yardım etmeye giden teknedeki bir kişi, köpekbalığının 5.5 metrelik teknelerinden daha uzun olduğunu söyledi.

Ölen kadınla dalan bir başka kişi de yanından bir şey geçtiğini hissettiğini, yüzeye çıkınca “suda bir harektlilik” olduğunu gördüğünü belirtti.

Perth’in güneyinde altı gün önce 29 yaşındaki bir sörfçü hayatını kaybetmişti.

Perşembe günü bölgede 4.2 metre boyunda bir balık yakalanmıştı.

Son saldırının ardından bölgedeki plajlar kapatıldı.