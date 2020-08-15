6 medya çalışanının Koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni tip Koronavirüs salgının 'Normalleşme' döneminde vaka sayıları artarken, medya çalışanları da salgından etkilenmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos itibariyle yükseliş eğiliminin rakamlara da resmi olarak yansıdığını belirtirken, medya sektöründen de pozitif vaka haberleri geldi.

Kameramanlar arasında yaygın

Medyaradar’ın haberine göre; Milliyet Ankara'da 2 isimde, Demirören Haber Ajansı'nda biri gece, diğeri gündüz kameramanı iki kişide ve ATV’de ise bir haber kameramanı ve bir güvenlik görevlisinde korona virüse rastlandı.

ATV’de çıkan pozitif vakanın ardından diğer kameranların da yıllık izin talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Milliyet, DHA ve ATV’de pozitif vakaların temas ettiği diğer çalışanlar da araştırılmaya başlandı.