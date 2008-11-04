6. Matematik Sempozyumu başlıyor

Türkiye Matematikçiler Derneği tarafından 6 yıldırdüzenlenen "MatematikSempozyumu"nun yedincisine İzmir Özel Türk Koleji ev sahipliği yapacak.



İzmir Türk Koleji'nden yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Kasım günlerinde "Matematik Her Yerde" sloganıyla gerçekleşecek etkinlik için Türkiye'nin dört bir yanından iki bine yakın bilim adamının İzmir'e gelmesinin planlandığı belirtildi.



Matematikçiler Derneği (MATDER) tarafından 6 yıldır Ankara'da yapılan Matematik Sempozyumu ilk kez Ankara dışında bir kentte düzenlenecek. Sempozyum İTK salonlarında 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından matematik ile ilgili araştırma raporları, poster ve çalıştay sunumları ilgilenenlerle buluşacak.



Çalıştaylarda "matematik eğitimine özgün etkinlikler, matematikteki uygulamalar, matematik ve drama" konu başlıkları irdelenecek. Panellerde ise "akıl yürütme ve kanıtlama, matematik öğretimi ve öğrenimi, matematiksel modelleme, matematiksel yaratıcılığı geliştirme, matematik öğretim programının kavramsallaştırılması" konuları ele alınacak.



Sempozyum bünyesinde ayrıca "matematik öğrenimi ve öğretimindeki sorunlar" konu başlıklı bir forum yapılacak. İzmir Türk Kolejinin ev sahipliğini yapacağı 7. Matematik Sempozyumu, bilimsel panel ve çalıştaylar ile sınırlı kalmayacak. "Matematik ve Akıl Oyunları", "Satranç Yarışması", "Matematik Öykü Yarışması", "Resimlerle Matematik" ile "Matematiğin Günlük Yaşamdaki Kullanımları" konulu oturumlar, katılımcılara matematiği sevdirmeyi hedefliyor.



İzmir Özel Türk Kolejinin kurucusu Bahattin Tatış'ın matematikçi olması nedeni ile 7. Matematik Sempozyumu bünyesinde "Bahattin Tatış Matematik Yarışması" yapılacak. Sempozyuma İzmir Ekonomi Üniversitesinin bilimsel destek verdiği belirtildi.

