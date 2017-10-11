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Spor

6 maçtır galip gelemeyen Fetihiyespor'da fatura futbolculara çıktı

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasından bu yana 6 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor'da futbolculara 10'ar bin TL ceza kesilirken Muharrem Efe de disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı

11 Ekim 2017 18:17

Ergün TOS/FETHİYE, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk haftasından bu yana 6 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor\'da futbolculara 10\'ar bin TL ceza kesilirken Muharrem Efe de disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.
Basın Sözcüsü Mehmet Ali Demirbaş, cezaları affetme yetkisinin yönetim ve Başkan Mustafa Ferizcan\'da olacağını söyleyerek, \"Yönetim kurulu toplantımızda teknik direktör Hüsnü Özkara ve sportif direktörler Köksal Ferizcan ile Murat Özavcı\'nın da görüşlerine başvurduk. Futbolcuların alacağı başarılı sonuçlara göre affedilmeleri de mümkün\" dedi. Ensar, Berat ve Onur Garip\'in sakatlıkları nedeniyle Altay maçında oynamalarının zor olduğu Fethiye\'de Umut Sözen ve Yiğit Gökoğlan\'ın sakatlıkları sürüyor. 

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