6 kuruşluk kuponuyla bütün ayakları tek geçti; 91 bin lira kazandı

Bursa'da dün (27 Ocak 2016 ) gerçekleşen yarışta Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sanal bayiiden bütün ayakları tek yazıp 6 kuruş ödeyerek oynadığı kuponu tutan yarışsever tam 91 bin lira ödül kazandı.

Hürriyet'in haberine göre 27 Ocak Çarşamba günü Bursa Osmangazi Hipodromu’nda gerçekleşen yarışta 2-3-6-5-6/5-2 sıralamasını, TJK E-bayi’den 6 tek at yazarak yaptığı 6 kuruşluk kuponuyla doğru tahmin eden bir yarışsever tam 91.431,28 TL ikramiye kazandı.

Ayrıca Bursa Gönen’den 3 TL, Adana Seyhan’dan 7,20 TL ve Bursa Kemalpaşa bayiinden 11,52 TL’lik oyunlarıyla aynı kuponu bulan yarışseverler de 91.431 TL ikramiyenin sahibi oldular. Fethiye 518 no'lu bayiden oyununu oynayan talihliler, 5'nci ayakta kazanan eküri isimlere şans verdiğinden, 2 misli olarak kazançlı sayıldılar.

TJK'nın resmi sitesinde 6 kuruşla 91 bin lira kazanan şöyle duyuruldu: