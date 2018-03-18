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Yaşam

6 köpek zehirli kıyma ile öldürüldü

Bodrum Hayvan Hakları Derneği, kıymayı bırakanların belirlenip yakalanması için şikâyette bulundu

18 Mart 2018 00:26

Muğla'nın Bodrum İlçesi Torba Mahallesi’nde sokaklara ve bahçelere atılan  kıymalardan yiyen  6 köpek zehirlenerek öldü.  

Sokak ve bahçelere bırakılan kıymaların zehirli olduğu belirtilirken yaşananlara tepki gösteren  Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, “Ne yazık ki hayvanlara yönelik bu katliamları önleyemiyoruz. Yine zehirli gıdalarla köpekleri katlettiler. Aldığımız numunelerle, polise müracaat ederek kimin yaptığının belirlenip yakalanması için şikayette bulunduk. Sahipli köpekler de öldü. Bunları yapanlar insan olamaz. Ama ne yazık ki bunları yapanların aynı çevrede yaşadığını biliyoruz” dedi. (DHA)

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