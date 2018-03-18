6 köpek zehirli kıyma ile öldürüldü

Muğla'nın Bodrum İlçesi Torba Mahallesi’nde sokaklara ve bahçelere atılan kıymalardan yiyen 6 köpek zehirlenerek öldü.

Sokak ve bahçelere bırakılan kıymaların zehirli olduğu belirtilirken yaşananlara tepki gösteren Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, “Ne yazık ki hayvanlara yönelik bu katliamları önleyemiyoruz. Yine zehirli gıdalarla köpekleri katlettiler. Aldığımız numunelerle, polise müracaat ederek kimin yaptığının belirlenip yakalanması için şikayette bulunduk. Sahipli köpekler de öldü. Bunları yapanlar insan olamaz. Ama ne yazık ki bunları yapanların aynı çevrede yaşadığını biliyoruz” dedi. (DHA)