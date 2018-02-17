6 kız çocuğuna cinsel istismarı ortaya çıkaran Saadet Öğretmen: Çocuklara özsavunma eğitimi verilmeli

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir ilkokulda, okul müdürünün 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkaran ve müdürün tutuklanmasını sağlayan Saadet Öğretmen, cinsel istismar suçlularının tutuksuz yargılanmalarına tepki gösterdi. Saadet Özkan, "Çocuklara henüz anaokulundayken özsavunma eğitimleri verilmesi gerektiğini" dile getirdi.

TIKLAYIN-Saadet Öğretmen: "Cesursun" diyenlere "Cinsel istismara uğrayan senin çocuğun olsa susar mıydın?" diyorum

İzmir'de 6 kız öğrenciye müdür tarafından yapılan cinsel istismarı ortaya çıkarmak için verdiği mücadeleden dolayı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği 'Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'nü de alan öğretmen Saadet Özkan, son dönemde gündeme gelen çocuğa karşı cinsel istismar olaylarıyla ilgili konuştu. Saadet Özkan, tüm cinsel istismar olaylarından etkilenenlerin susmamalarını istediklerini, hedeflerinin onları konuşur hale getirmek olduğunu belirtti.

Özkan, “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği olarak, #ÇocukSusarSenSusma etiketiyle başlatılan kampanyaya görür görmez destek verdik. Artık bu istismar haberlerini duymak istemiyoruz. Ülkemizde rehabilitasyon merkezlerine daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

"Çocuklara özsavunma eğitimi verilmeli"

Çocuk istismarıyla mücadelede teknik çalışmalar yapmak zorunda olunduğunu belirten Özkan, çocuklara henüz anaokulundayken özsavunma eğitimleri verilmesi gerektiğini dile getirdi. İstismar konularını adliye koridorlarına taşınmadan engellenebileceğini vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dört gün önce Adana’da çok elim bir olay yaşadık. Cinsel istismara uğramış ve ölmemiş bir çocuğun cenazesini sosyal medyada kaldırdık ve çok korkunç söylemler gördük. İnfial uyandırabilecek bu söylemler, maalesef pedofililerin daha da tetiklenmesine sebep oluyor. Konunun uzmanlarıyla konuşmalar yapılmalı ve söylemlerimize dikkat etmeliyiz. Hep, çocukların güvende olması gerektiğini söyledik ama biz bu çocukları yaşarken sosyal medyada öldürdük, oradaki söylemlerimizle, gerçek dışı üretilen bir takım dedikodularla.”

"Tutuklu yargılama istiyoruz"

Antaya’da, bir babanın 4.5 yaşındaki kızına tecavüz ettiği iddiasıyla süren davaya dernek olarak müdahillik talebinde bulunduklarını fakat kabul olmadığını vurgulayan Özkan; “Çocukların adli tıp raporu ortada. Biz hep şunu söylüyoruz; çocuklar yalan söylemez. Artı olarak çocuklar böyle bir durumu anlatamazlar. Tüm bunlara rağmen istismarcılar tutuksuz yargılanıyor, tutuklu yargılamalar istiyoruz, ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istiyoruz. Çocukların güvende olması lazım, yıllar önce bir çocuğumuz bu korkudan kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti, başka çocukların canı yanmasın. Çocuklar bizim vatanımız ve biz vatanımıza sahip çıktığımız gibi çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Biliyoruz, birçok yargıç tutuklu yargılama yönünde kararlar veriyorlar, biz de bunu destekliyoruz ki aileler ve çocuklar kendilerini güvende hissetsinler” dedi. (DHA)